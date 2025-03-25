Теннисист Кирилл Герасименко сообщил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил его с победой и присвоением звания абсолютного чемпиона Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмен отметил, что такое признание вдохновляет его на новые достижения, и поблагодарил всех, кто поддерживал его на этом пути.

Герасименко завоевал три золотые медали на чемпионате Казахстана по настольному теннису в Алматы, став абсолютным чемпионом страны 2025 года. Он продемонстрировал лучший результат во всех категориях.

Герасименко победил в миксте вместе с Зауреш Акашевой; стал чемпионом в мужском парном разряде в дуэте с Кадырали Кабдулуахитовым; в одиночном разряде одержал победу над Аланом Курмангалиевым.