  • 25 Марта, 19:31
  • BAIGENEWS

Президент Казахстана поздравил Кирилла Герасименко с титулом

Герасименко стал абсолютным чемпионом Казахстана по настольному теннису.

Сегодня, 18:28
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t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi Сегодня, 18:28
Сегодня, 18:28
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Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

Теннисист Кирилл Герасименко сообщил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил его с победой и присвоением звания абсолютного чемпиона Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмен отметил, что такое признание вдохновляет его на новые достижения, и поблагодарил всех, кто поддерживал его на этом пути.

Герасименко завоевал три золотые медали на чемпионате Казахстана по настольному теннису в Алматы, став абсолютным чемпионом страны 2025 года. Он продемонстрировал лучший результат во всех категориях.

Герасименко победил в миксте вместе с Зауреш Акашевой; стал чемпионом в мужском парном разряде в дуэте с Кадырали Кабдулуахитовым; в одиночном разряде одержал победу над Аланом Курмангалиевым. 

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