Президент Казахстана посетил музеи Ватикана
Сегодня, 18:11
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Сегодня, 18:11Сегодня, 18:11
120Фото: akorda.kz
В рамках официального визита в Ватикан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Сикстинскую Капеллу, Капеллу Святых Петра и Павла (Капелла Паолина) и Королевский зал Апостольского дворца, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе экскурсии президент оценил великолепие фресок Микеланджело и других выдающихся мастеров, а также ознакомился с богатой историей Ватикана.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ватикан для аудиенции у Папы Римского Франциска.
Понтифик поблагодарил президента Казахстана за вклад в дело обеспечения мира и согласия.
Глава государства также провёл встречу с секретарём Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером.