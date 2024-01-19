Президент Казахстана посетил музеи Ватикана

В рамках официального визита в Ватикан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Сикстинскую Капеллу, Капеллу Святых Петра и Павла (Капелла Паолина) и Королевский зал Апостольского дворца, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе экскурсии президент оценил великолепие фресок Микеланджело и других выдающихся мастеров, а также ознакомился с богатой историей Ватикана.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ватикан для аудиенции у Папы Римского Франциска.

Понтифик поблагодарил президента Казахстана за вклад в дело обеспечения мира и согласия.

Глава государства также провёл встречу с секретарём Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером.