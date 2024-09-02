Президент Казахстана поручил Правительству предметно заняться водной сферой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, поручил предметно заняться ирригационными системами и в целом водной сферой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Беспрецедентные весенние паводки, ставшие серьезным испытанием для всей страны, показали сплоченность нашего народа. Помощь пострадавшим оказывали волонтеры и неравнодушные граждане из всех регионов Казахстана. На мой призыв не оставаться в стороне откликнулся и крупный бизнес. Благодаря решительным действиям государства и солидарности народа мы смогли благополучно выйти из этой крайне сложной ситуации", - сказал Глава государства.

В то же время, по словам Токаева, властям в центре и на местах требуется извлечь соответствующие уроки.

"В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам, поэтому предстоит научиться создавать запасы воды, собирая паводковые воды для нужд аграриев. Необходимо отремонтировать и модернизировать гидрологические посты, организовать работу по всемерной экономии воды. В первую очередь это касается сельского хозяйства, где следует шире применять водосберегающие технологии", - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что системы ирригации, накопления и использования воды при правильном подходе могут стать привлекательной отраслью для инвестиций. Он поручил Правительству урегулировать тарифную политику и предложить инвесторам эффективные инструменты поддержки.