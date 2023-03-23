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t.me/aqorda_resmi Сегодня, 21:45
44
Сегодня, 21:45
44
Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана поговорил по телефону с эмиром Катара

Президент Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан и пожелали народам Казахстана и Катара процветания и благополучия.

В ходе разговора были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Эмира Катара в Астану в октябре прошлого года.

Стороны подтвердили стремление к сохранению динамики взаимной торговли и реализации инвестиционных проектов, в том числе в финансовой сфере.

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Сегодня, 21:45
44
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