Касым-Жомарт Токаев дал интервью газете "Ana tili", в котором подвёл итоги прошедшего года, передаёт BaigeNews.kz.

Президент отметил, что в прошедшем году было много важных событий, проведена большая работа.

"К примеру, во всех регионах шла модернизация инженерно-коммунальной инфраструктуры, пришедшей в плачевное состояние. В эксплуатацию введено 18 миллионов квадратных метров жилья. Построено и отремонтировано 7 тысяч километров автомобильных дорог. Запущены новые пассажирские терминалы аэропортов в Алматы, Кызылорде и Шымкенте. Реализованы масштабные проекты в горнодобывающей, нефтехимической и металлургической отраслях. Активное развитие получил обрабатывающий сектор, доля которого в структуре промышленности почти уравнялась с добывающим сектором. Особо хотел бы отметить успех наших аграриев, собравших рекордный за последние десять лет урожай – почти 27 миллионов тонн зерна. В начале прошлого года в интервью я говорил, что 2024 год станет для Казахстана во многом определяющим. Так и произошло. Начав системные и даже болезненные экономические реформы, мы заложили прочный фундамент пятилетнего развития страны. Реализованных проектов и инициатив в этом направлении очень много, и будет еще больше", — рассказал глава государства.

Президент отметил, что Казахстан – это социальное государство, поэтому в прошлом году начались выплаты по программе "Нацфонд – детям", увеличились пенсии, пособия, стипендии, заработные платы гражданских служащих.

"По всей стране построены сотни новых школ, детских садов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Открылись свыше десяти филиалов ведущих зарубежных вузов. Увеличилось финансирование науки, серьезную поддержку получили деятели культуры. Сделан упор на развитие массового спорта. Все это – полезные инвестиции в укрепление созидательного потенциала граждан. В условиях беспрецедентной геополитической напряженности Казахстан укрепил свои позиции на международной арене как государство, играющее полезную роль в налаживании диалога во имя мира. Это благоприятно влияет на обеспечение безопасности и устойчивое экономическое развитие нашей страны. В целом ушедший год был непростым, можно сказать, сложным. Казахстан ощутил негативное влияние внешних факторов, в наши планы также вмешалась природная стихия. Но мы не только удержали ситуацию, но и продолжили реализацию реформ. Таким образом, стратегия созидания продолжила свое развитие", — отметил глава государства.

Полный текст интервью можно почитать здесь.