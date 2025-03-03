Президент Казахстана подписал закон о сотрудничестве с Турцией в области карантина растений
Сегодня, 19:50
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Сегодня, 19:50Сегодня, 19:50
64Фото: baigenews.kz
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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