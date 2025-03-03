Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.