  • 3 Марта, 20:12
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Президент Казахстана подписал закон о сотрудничестве с Турцией в области карантина растений

Сегодня, 19:50
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baigenews.kz Сегодня, 19:50
Сегодня, 19:50
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Фото: baigenews.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

Текст Закона публикуется в печати.

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