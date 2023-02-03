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Президент Казахстана подписал указ о призыве в армию
Главой государства подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте-июне и сентябре-декабре 2023 года", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Уволить в запас из рядов вооруженных сил Республики Казахстан, министерства внутренних дел Республики Казахстан, министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте — июне и сентябре — декабре 2023 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы", — говорится в документе.
Президент распорядился также призвать на срочную воинскую службу в вооруженные силы, Министерство внутренних дел, министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет национальной безопасности, Службу государственной охраны в марте — июне и сентябре — декабре 2023 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.
"Местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте — июне и сентябре — декабре 2023 года через соответствующие местные органы военного управления. Правительству, Комитету национальной безопасности, Службе государственной охраны организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан, призванных в вооруженные силы, министерство внутренних дел, министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет национальной безопасности, службу государственной охраны для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы", — отмечается в указе.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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