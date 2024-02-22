Президент Казахстана поделился в Instagram кадрами рабочей поездки в Татарстан
Сегодня, 12:18
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Сегодня, 12:18Сегодня, 12:18
113Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разместил в социальной сети Instagram новое видео, передаёт BaigeNews.kz.
"Рабочая поездка в Республику Татарстан Российской Федерации", - подписал видео Глава государства.
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