Президент Казахстана обратился к алматинцам
Сегодня, 15:59
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Сегодня, 15:59Сегодня, 15:59
72Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время совещания по вопросам сейсмической безопасности обратился к жителям города Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и благоразумие, не поддавайтесь паническим настроениям, не идите на поводу у провокаторов и безответственных лиц, преднамеренно распространяющих слухи и дезинформацию. Настоящие алматинцы всегда отличались благоразумием и рассудительностью. Будьте уверены, что руководство страны сделает все возможное для обеспечения безопасности всех алматинцев. Чаяния алматинцев будут в фокусе нашего внимания постоянно. Будьте уверены в этом", – подытожил свою речь Глава государства.
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