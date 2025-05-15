Президент Казахстана не будет праздновать свой день рождения
Сегодня, 13:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:48Сегодня, 13:48
238Фото: Акорда
В Акорде сообщили, что день рождения Президента Казахстана пройдёт без торжеств, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с днем рождения Главы государства Касым-Жомарта Токаева не планируется проведение каких-либо торжественных мероприятий. Президент не отмечает эту дату", говорится в сообщении.
Напомним, день рождения у Касым-Жомарта Токаева - 17 мая.
Отметим, это принципиальная позиция Токаева — с момента прихода на высшие государственные посты он неизменно избегает личной демонстрации праздников, считая, что служение стране важнее личных дат. Он известен как человек сдержанный, не склонный к публичной демонстрации личной жизни.
Самое читаемое
- Подростки сняли на видео юную казахстанку в бане и опозорили ее на все село
- Айдос Укибай опроверг информацию о смерти Сары Назарабаевой
- В Павлодаре школьниц оштрафовали за танцы у Вечного огня
- Премьер-министр потребовал сократить сроки реализации ключевых инвестпроектов
- Заблудившихся парня и девушку эвакуировали с гор Алматы