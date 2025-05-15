В Акорде сообщили, что день рождения Президента Казахстана пройдёт без торжеств, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с днем рождения Главы государства Касым-Жомарта Токаева не планируется проведение каких-либо торжественных мероприятий. Президент не отмечает эту дату", говорится в сообщении.

Напомним, день рождения у Касым-Жомарта Токаева - 17 мая.

Отметим, это принципиальная позиция Токаева — с момента прихода на высшие государственные посты он неизменно избегает личной демонстрации праздников, считая, что служение стране важнее личных дат. Он известен как человек сдержанный, не склонный к публичной демонстрации личной жизни.