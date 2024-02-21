Президент Казахстана назначил зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу

Кайрат Бижанов назначен заместителем председателя Агентства РК по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду

"Распоряжением Главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу", - говорится в сообщении.

Кайрат Бижанов трудовую деятельность начал в 1994 году в органах налоговой инспекции Костанайской области.

Прошел путь от инспектора районной налоговой инспекции до руководителя областного департамента.

В разные годы возглавлял департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Жамбылской и Актюбинской областям.

Работал на иных руководящих должностях в органах финансовой полиции, прокуратуры и Верховного суда РК.

С июня 2019 года возглавлял Департамент экономических расследований по Атырауской области, а в октябре 2021 года стал руководить столичным департаментом экономических расследований.