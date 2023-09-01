Президент Казахстана назначил новых помощников
Сегодня, 16:32
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Сегодня, 16:32Сегодня, 16:32
329Фото: Baigenews.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новых помощников, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Указом Главы государства назначены:
Казыхан Ержан Хозеулы – помощником Президента Республики Казахстан по международным вопросам;
Жиенбаев Ержан Нурланович – помощником Президента Республики Казахстан по правовым вопросам;
Желдибай Руслан Султанулы – помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
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