  • 5 Мая, 15:39
  • BAIGENEWS

Токаев наградил ряд казахстанцев за мужество и службу Родине

В Казахстане государственными наградами отметили десятки человек за мужество и вклад в безопасность страны.

Сегодня, 14:51
АВТОР
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Акорда Сегодня, 14:51
Сегодня, 14:51
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Фото: Акорда

Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева десятки граждан страны удостоены высоких государственных наград за проявленные мужество, самоотверженность и профессионализм при исполнении служебного долга, а также за вклад в обеспечение национальной безопасности, обороноспособности, законности и правопорядка, передаёт BaigeNews.kz.

Среди награжденных – сотрудники силовых структур, военнослужащие, следователи, спасатели, сотрудники прокуратуры и антикоррупционных органов.

Орденом "Барыс" I степени награжден:

  • Гизат Нурдаулетов – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан.

Орден "Даңқ" I степени получил:

  • Марат Кожаев – депутат Сената Парламента.

Орден "Даңқ" II степени вручён первым лицам Комитета нацбезопасности, МВД, Генштаба ВС и Генпрокуратуры:

  • Али Алтынбаев;
  • Ансаган Балтабеков;
  • Сакен Жусупов;
  • Галымжан Койгелдиев.

Орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова отмечены:

  • Председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали, а также начальники департаментов Минобороны и МВД Олжас Хусаинов и Олег Цой.

Орден "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы получили: руководители и офицеры различных силовых и следственных ведомств, включая Антикоррупционную службу, КНБ, военную полицию, Агентство по финмониторингу и прокуратуру:

  • Жанат Элиманов;
  • Еркын Акылов;
  • Талгат Амирхан;
  • Сабыргали Балгалиев;
  • Кайрат Молдабаев;
  • Айбек Мустафин;
  • Максим Финансов;
  • Виталий Шабер.

Орден "Құрмет" присуждён генеральному директору АО "Казавиаспас" и представителю Антикоррупционной службы:

  • Алпамыс Камалов;
  • Айнагуль Карипова.

Медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждены пожарные, полицейские, военнослужащие и сотрудники спецслужб, проявившие отвагу при выполнении служебных задач:

  • Ержан Ескалиев;
  • Зарина Жуманбек;
  • Дамир Казиханов;
  • Асет Тащанов;
  • Абылайхан Алхамов;
  • Шынгыс Бакыт;
  • Ольга Кангозина;
  • Руслан Мейрбаев;
  • Бекзат Токанов;
  • Мирлан Туленгитов;
  • Даурен Умаргалиев.

Почётное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено:

  • Алуе Байкадамовой – начальнику музея "Боевой славы" Национального военно-патриотического центра ВС РК.

Ранее Токаев поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества.

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