Токаев наградил ряд казахстанцев за мужество и службу Родине
В Казахстане государственными наградами отметили десятки человек за мужество и вклад в безопасность страны.
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Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева десятки граждан страны удостоены высоких государственных наград за проявленные мужество, самоотверженность и профессионализм при исполнении служебного долга, а также за вклад в обеспечение национальной безопасности, обороноспособности, законности и правопорядка, передаёт BaigeNews.kz.
Среди награжденных – сотрудники силовых структур, военнослужащие, следователи, спасатели, сотрудники прокуратуры и антикоррупционных органов.
Орденом "Барыс" I степени награжден:
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Гизат Нурдаулетов – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан.
Орден "Даңқ" I степени получил:
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Марат Кожаев – депутат Сената Парламента.
Орден "Даңқ" II степени вручён первым лицам Комитета нацбезопасности, МВД, Генштаба ВС и Генпрокуратуры:
- Али Алтынбаев;
- Ансаган Балтабеков;
- Сакен Жусупов;
- Галымжан Койгелдиев.
Орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова отмечены:
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Председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали, а также начальники департаментов Минобороны и МВД Олжас Хусаинов и Олег Цой.
Орден "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы получили: руководители и офицеры различных силовых и следственных ведомств, включая Антикоррупционную службу, КНБ, военную полицию, Агентство по финмониторингу и прокуратуру:
- Жанат Элиманов;
- Еркын Акылов;
- Талгат Амирхан;
- Сабыргали Балгалиев;
- Кайрат Молдабаев;
- Айбек Мустафин;
- Максим Финансов;
- Виталий Шабер.
Орден "Құрмет" присуждён генеральному директору АО "Казавиаспас" и представителю Антикоррупционной службы:
- Алпамыс Камалов;
- Айнагуль Карипова.
Медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждены пожарные, полицейские, военнослужащие и сотрудники спецслужб, проявившие отвагу при выполнении служебных задач:
- Ержан Ескалиев;
- Зарина Жуманбек;
- Дамир Казиханов;
- Асет Тащанов;
- Абылайхан Алхамов;
- Шынгыс Бакыт;
- Ольга Кангозина;
- Руслан Мейрбаев;
- Бекзат Токанов;
- Мирлан Туленгитов;
- Даурен Умаргалиев.
Почётное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено:
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Алуе Байкадамовой – начальнику музея "Боевой славы" Национального военно-патриотического центра ВС РК.
Ранее Токаев поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества.
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