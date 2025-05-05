Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева десятки граждан страны удостоены высоких государственных наград за проявленные мужество, самоотверженность и профессионализм при исполнении служебного долга, а также за вклад в обеспечение национальной безопасности, обороноспособности, законности и правопорядка, передаёт BaigeNews.kz.

Среди награжденных – сотрудники силовых структур, военнослужащие, следователи, спасатели, сотрудники прокуратуры и антикоррупционных органов.

Орденом "Барыс" I степени награжден:

Гизат Нурдаулетов – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан.

Орден "Даңқ" I степени получил:

Марат Кожаев – депутат Сената Парламента.

Орден "Даңқ" II степени вручён первым лицам Комитета нацбезопасности, МВД, Генштаба ВС и Генпрокуратуры:

Али Алтынбаев;

Ансаган Балтабеков;

Сакен Жусупов;

Галымжан Койгелдиев.

Орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова отмечены:

Председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали, а также начальники департаментов Минобороны и МВД Олжас Хусаинов и Олег Цой.

Орден "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы получили: руководители и офицеры различных силовых и следственных ведомств, включая Антикоррупционную службу, КНБ, военную полицию, Агентство по финмониторингу и прокуратуру:

Жанат Элиманов;

Еркын Акылов;

Талгат Амирхан;

Сабыргали Балгалиев;

Кайрат Молдабаев;

Айбек Мустафин;

Максим Финансов;

Виталий Шабер.

Орден "Құрмет" присуждён генеральному директору АО "Казавиаспас" и представителю Антикоррупционной службы:

Алпамыс Камалов;

Айнагуль Карипова.

Медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждены пожарные, полицейские, военнослужащие и сотрудники спецслужб, проявившие отвагу при выполнении служебных задач:

Ержан Ескалиев;

Зарина Жуманбек;

Дамир Казиханов;

Асет Тащанов;

Абылайхан Алхамов;

Шынгыс Бакыт;

Ольга Кангозина;

Руслан Мейрбаев;

Бекзат Токанов;

Мирлан Туленгитов;

Даурен Умаргалиев.

Почётное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено:

Алуе Байкадамовой – начальнику музея "Боевой славы" Национального военно-патриотического центра ВС РК.

Ранее Токаев поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества.