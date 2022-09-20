Президент Казахстана: Мы полным ходом движемся по пути реформ

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Нашей стране следует отвергнуть недальновидную, замкнутую на себя стратегию, и устремляться в будущее

Издание POLITICO сегодня опубликовало статью Касым-Жомарта Токаева, сообщает BaigeNews.kz. Ниже мы приводим перевод статьи с английского. С оригиналом можно ознакомиться по ссылке.

В послании народу Казахстана ранее в этом месяце я объявил, что буду добиваться нового демократического мандата для реализации видения более справедливого и открытого Казахстана. И по мере того, как моя страна идет на выборы в ближайшие месяцы, я считаю, что мы должны сопротивляться инстинкту замкнуться в себе, когда в мире наступили неспокойные времена.

Жизнеспособной альтернативы глобализации, взаимозависимости и основанному на правилах международному порядку просто не существует. И хотя усилия по снижению зависимости и повышению устойчивости вполне понятны − и во многих случаях разумны, − необходимо соблюдать тонкую грань, поскольку это не должно привести к более широкому откату от всего того, что обеспечило глобальное процветание в последние десятилетия.

Мы обязаны уменьшить риск и снизить хрупкость глобальной системы, и мы должны стремиться достичь этого путем укрепления сотрудничества, а не отказываясь от него.

Я говорю это как лидер страны, которая оказалась на переднем крае угроз, вызванных глобальной фрагментацией.

Казахстан всегда был мостом между Востоком и Западом, лежащим в самом сердце Шелкового пути. У нас 7 600-километровая граница с Россией, 1 800-километровая граница с Китаем и обширные торговые связи с Европой и остальным миром.

На протяжении всей нашей истории − и особенно с момента обретения независимости − мы всегда придерживались мнения, что к разногласиям с соседями нужно подходить конструктивно, и они не должны приводить к подрыву связей, сотрудничества или доверия.

В результате Казахстан и Центральная Азия, в целом, представляют собой убедительный пример способности крупных держав работать согласованно, преследуя свои интересы на благо жителей региона.

Более того, мы считаем, что, также как и в международной сфере, такие принципы открытости и сотрудничества столь же ценны и внутри страны. Действительно, этот дух определил путь внутренних реформ, который наметила моя администрация.

И даже перед лицом серьезного международного давления, которое создало трудности в нашей стране – как и в других странах, − мы не закроемся и не сделаем выбор в пользу изоляции.

Вместо этого мы намерены усилить либеральную, международную, открытую политику, которая привела к столь значительному повышению уровня жизни во всем мире.

Моя страна стоит на перепутье. Если мы не ответим на важнейшие вопросы, которые стоят перед нами на этом этапе, мы рискуем попасть в "ловушку среднего дохода" и в процессе разочаровать целое поколение оптимистичных, энергичных и амбициозных молодых граждан.

Две недели назад я представил парламенту план построения "Справедливого и Честного Казахстан". Этот план направлен на децентрализацию процесса принятия решений, укрепление верховенства закона, повышение международной конкурентоспособности и обеспечение равных возможностей для каждого гражданина.

Он направлен на коренную перестройку нашего политического строя и уход от "суперпрезидентской" системы, которая больше не является наиболее эффективной моделью управления для реализации амбиций нашей страны.

Вместо этого мы децентрализуем и распределяем власть по всей стране, усиливая роль парламента и местных органов власти. Мы открываем новую эру плюрализма, отменяя ограничения на регистрацию и создание политических партий.

И я также инициировал введение единого семилетнего президентского срока, поскольку считаю, что это является реальным прорывом в развитии демократии в Казахстане и модернизации страны в качестве развитого государства. На сегодня, ни одно другое государство в нашей части мира не предприняло такой смелый шаг.

Все эти изменения помогают нам двигаться к новой модели – модели президентской республики с сильным парламентом и более подотчетным правительством.

Это не что иное, как полная трансформация нашей национальной политики. Поэтому для продвижения этой реформы необходим прочный мандат доверия.

Вот почему я решил назначить президентские выборы этой осенью и представил закон, запрещающий всем будущим президентам занимать свой пост более одного срока.

Некоторые наблюдатели могут усомниться в том, что мы сможем осуществить столь амбициозные реформы. Однако, все исторические перемены требуют политического мужества и жертвенности. И я хорошо осознаю масштаб этой задачи.

Я также считаю, что в последние годы наше национальное мышление претерпело кардинальные изменения, вызванные глубокими социальными переменами, экономическим кризисом и кризисом безопасности, в центре которых мы оказались, и, превыше всего, осознанием того, что мы должны построить страну, которая будет более справедливой и будет служить каждому гражданину.

Мы поняли, что если мы хотим избежать застоя, мы должны ускориться и двигаться на полной скорости вперед к реформам.

Это не означает, что мы будем безрассудны или наивны − совсем наоборот. Мы движемся вперед с нужной скоростью, но обдуманно и взвешенно. И это относится как к нашим внутренним, так и к международным подходам.

Я считаю, что мы можем двигаться вперед, только признавая, что любая проблема – будь то государственная или глобальная – это общая проблема. И мы можем ответить на эти общие вызовы только сплоченными, совместными действиями.

Так же, как мы решаем вопросы справедливого распределения, национального развития и диверсификации экономики путем большей открытости и децентрализации власти в Казахстане, мы также должны работать вместе на международном уровне для решения проблем изменения климата, продовольственной и энергетической безопасности. Казахстан может и будет играть свою роль в решении всех этих глобальных проблем, как я подробно изложу в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН.