Президент Казахстана исполнил мечту первоклассницы из Астаны

Фото: akorda.kz

Первоклассница из Астаны Асылтас Саядил не постеснялась написать президенту Казахстана о своей мечте. Желанию девочки помогли сбыться, передаёт BaigeNews.kz.

Юная астанчанка в письме Касым-Жомарту Токаеву сообщила, что хочет посетить Акорду.

По случаю Международного дня детей Асылтас пригласили на экскурсию в резиденцию "Акорда". Вместе с другими детьми она осмотрела здание, где работает президент, и сделала фото на память.