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akorda.kz Сегодня, 17:01
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Сегодня, 17:01
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана исполнил мечту первоклассницы из Астаны

Первоклассница из Астаны Асылтас Саядил не постеснялась написать президенту Казахстана о своей мечте. Желанию девочки помогли сбыться, передаёт BaigeNews.kz.

Юная астанчанка в письме Касым-Жомарту Токаеву сообщила, что хочет посетить Акорду. 

По случаю Международного дня детей Асылтас пригласили на экскурсию в резиденцию "Акорда". Вместе с другими детьми она осмотрела здание, где работает президент, и сделала фото на память.

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Сегодня, 17:01
334
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