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  • Президент Казахстана: Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%
Президент Казахстана: Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5% Сегодня, 15:43
346
Сегодня, 15:43
346

Президент Казахстана: Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%

Рост потребительских цен продолжается в странах ЕАЭС, отметил Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация – до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах ЕАЭС продолжается рост потребительских цен. Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Всё это ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии наших граждан", - сказал Президент.

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#инфляция #ЕАЭС #цены
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:43
346
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