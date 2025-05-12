Президент Казахстана и Наследный принц Абу-Даби приняли участие в бизнес-форуме "Казахстан – ОАЭ"
На полях бизнес-форума подписаны девять коммерческих соглашений.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян приняли участие на церемонии закрытия бизнес-форума "Казахстан – ОАЭ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Подписаны коммерческие соглашения на сумму около 5 млрд долларов, охватывающие ключевые отрасли экономики.
ОАЭ инвестировали в Казахстан более 4,3 млрд долларов и являются ведущим торговым и инвестиционным партнёром нашей страны в регионе Залива.
"Мы видим значительный потенциал для расширения сотрудничества в различных отраслях экономики, включая энергетику, логистику, финансы, интеллектуальные технологии, сельское хозяйство и многое другое. Динамику нашего партнерства подтверждают несколько значимых проектов с компаниями Masdar, Presight, Abu Dhabi Ports Group, Terminal Holdings и Abu Dhabi Commercial Bank. Эти и другие совместные инициативы отражают глубину, эффективность и поступательное развитие наших двусторонних отношений", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
В рамках бизнес-форума состоялись тематические сессии, посвящённые развитию цифровых технологий, современным трендам в сферах финансов, урбанистики и "зелёной" экономики.
Параллельно прошёл ряд встреч в формате B2B между представителями бизнеса двух стран.
Делегацию ОАЭ на форуме представляли Департамент экономического развития Абу-Даби, торгово-промышленные палаты ОАЭ, а также ряд крупных компаний, включая Masdar, AMEA Power, Abu Dhabi Ports Group и другие.
На полях бизнес-форума "Казахстан – ОАЭ" подписаны следующие коммерческие соглашения:
1. Соглашение об инвестициях по проекту строительства сахарного завода в Казахстане между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и ТОО QazaqArab Sugar;
2. Меморандум по строительству центра обработки данных между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, акиматом г.Астаны и Presight;
3. Меморандум о сотрудничестве между Управлением образования города Астаны и Emirates Kazakhstan Education Investment Group;
4. Меморандум о сотрудничестве в сфере защиты данных между Международным финансовым центром "Астана" и Abu Dhabi Global Market;
5. Соглашение о стратегическом сотрудничестве для разработки решений AIQ и обмена знаниями между ТОО "КМГ Инжиниринг" и AIQ;
6. Меморандум о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Казахстана НПП "Атамекен" и Khalifa Economic Zones Abu Dhabi;
7. Соглашение о принципах по строительству и развитию многоцелевого терминала "Курык" между ТОО Semurg Invest и Abu Dhabi Ports Group;
8. Меморандум о сотрудничестве между АО СЭЗ "Морпорт Актау" и Khalifa Economic Zones Abu Dhabi;
9. Меморандум о взаимопонимании в сфере продвижения торговли и закупок агропродовольственной продукции между АО "Alel Agro" и LULU Group.
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