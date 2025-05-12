Президент Казахстана и Наследный принц Абу-Даби посетили школу-лицей № 84 имени шейха Халифы бен Заида аль Нахаяна в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Высоким гостям рассказали, что в настоящее время здесь обучаются 2 800 детей, которым преподают 159 педагогов. В этом учебном году подготовлен проект "Цифровая школа" и ведётся разделение предметов естественно-научного и математического цикла на 7 направлений – IT STEM, FAB LAB, робототехника, прикладная математика, биоинженерия, математическое моделирование, биохимия.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед осмотрели кабинет арабского языка. Учащиеся школы продемонстрировали высоким гостям свои познания в изучении арабского языка и литературы.

Ученики провели для Президента Казахстана и Наследного принца Абу-Даби экскурсию по школьному музею, в котором организована выставка, посвящённая дружбе и сотрудничеству двух стран. В экспозицию вошли книги, рассказывающие об истории арабского мира с древних времен до наших дней, образцы национальной одежды и исторические артефакты.