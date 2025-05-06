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Президент Казахстана и генсек ЦК компартии Вьетнама провели переговоры

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akorda.kz Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и То Лам провели переговоры в Акорде, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность То Ламу за то, что он принял приглашение.

"Оцениваю это, прежде всего, как явное проявление желания дальнейшего укрепления казахско-вьетнамской интеграции. Вьетнам является надежным партнером Казахстана в Азии. Цели и задачи развития наших стран схожи. Мы полностью поддерживаем стремление Вьетнама войти в число 25 передовых государств мира с развитой экономикой до 2040 года", - сказал Глава государства.

При этом он подчеркнул готовность приложить усилия и действовать сообща. Сейчас, как отметил глава Казахстана, динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом.

"За короткое время мы реализовали ряд крупных проектов. Есть все основания и в дальнейшем расширять наши взаимовыгодные связи. Ваш исторический визит и подписываемые в его рамках документы призваны еще больше усилить казахстанско-вьетнамские отношения", - сказал Токаев в ходе переговоров.

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