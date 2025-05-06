Касым-Жомарт Токаев и То Лам провели переговоры в Акорде, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность То Ламу за то, что он принял приглашение.

"Оцениваю это, прежде всего, как явное проявление желания дальнейшего укрепления казахско-вьетнамской интеграции. Вьетнам является надежным партнером Казахстана в Азии. Цели и задачи развития наших стран схожи. Мы полностью поддерживаем стремление Вьетнама войти в число 25 передовых государств мира с развитой экономикой до 2040 года", - сказал Глава государства.

При этом он подчеркнул готовность приложить усилия и действовать сообща. Сейчас, как отметил глава Казахстана, динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом.