Президент Казахстана: Для кочевников жизнь — это вечное движение

Выступая на церемонии открытия 5-х Всемирных Игр кочевников, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что кочевая публика стала мостом на Запад и Восток и повлияла на сближение различных культур, передает BaigeNews.kz.

"Здесь была построена древняя Гуннская империя, затем Тюркский каганат. Их славный путь продолжили Золотая Орда и Казахское ханство. Цивилизация кочевников-настоящая визуальная цивилизация. Фактически, кочевые народы существуют на всех континентах, и их следы можно увидеть в Европе и Азии, а также в Африке и Америке. Кочевники имеют общую культуру, духовные сокровища, ценности. Кочевые люди — это прежде всего люди, свободные духом. Для кочевников жизнь — это вечное движение. Каждый их шаг — это созидательный шаг, сделанный в новом мире. Мы — гостеприимный народ с незапамятных времен, увлеченный новизной, открытый для разных культур. Наш образ жизни нашел особое сочетание с природой. Народ Кайсар из кочевников",— сказал Президент.

Глава государства отметил, что Из казахской земли происходили такие ученые, как Аль-Фараби, Ходжа Ахмет Яссауи.

"Кочевники изготавливали мощное оружие и удивительные украшения. Золотые люди сакской эпохи являются ярким тому доказательством. Из казахской земли происходили такие ученые, как Аль-Фараби, Ходжа Ахмет Яссауи. Они внесли огромный вклад в развитие учения-науки. Наши предки создавали гигантские государства, строили большие города. В Великой Степи возводились такие архитектурные города, как Отырар, Туркестан, Тараз, Сарайшык", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, Игры кочевников – особенный проект, вдохновленный созидательной целью оберегать бесценное наследие, чтобы передать его молодому поколению.

"Мы благодарны кыргызским братьям, которые 10 лет назад впервые организовали данные состязания. Это самые крупные в мире соревнования по национальным видам спорта, можно сказать, Олимпиада кочевников. Эти игры продвигают кочевую цивилизацию на глобальном уровне. Спорт – символ взаимного уважения и солидарности. Главная миссия спорта – укреплять дружбу народов. Казахстан известен всем как территория мира и согласия. В нашей стране в гармонии и взаимопонимании живут различные этносы. Мы установили крепкие связи со странами ближнего и дальнего зарубежья и хотим, чтобы другие государства также были в добрых взаимоотношениях друг с другом. Уверен, что Игры кочевников будут способствовать укреплению международной солидарности", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства официально объявил Игры кочевников открытыми.

Фото: Акорда

Почетными гостями мероприятия, состоявшегося на стадионе "Астана арена", стали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, Глава Республики Саха Айсен Николаев, экс-президент Монголии Намбарын Энхбаяр, президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, руководители таких международных структур, как ЮНЕСКО, СВМДА, Всемирная туристская организация ООН, Организация тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Тюркский инвестиционный фонд, Парламентская ассамблея тюркских государств, Исламское содружество спорта, Исламская организация по продовольственной безопасности, а также специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии и другие официальные лица.

Зрителям показали театрализованное представление, посвященное богатой культуре и истории, традициям и обычаям кочевой цивилизации, а также сохранению нашего общего дома – Земли.