Президент Казахстан предложил создать Центр цифровизации ОТГ на базе Astana Hub

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Касым-Жомарт Токаев предложил президентам стран-участниц саммита Организации тюркских государств создать общий Центр цифровизации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ "№1".

"Приглашаю вас к активному сотрудничеству в ІТ-сфере. В нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане. Поэтому следует уделить самое пристальное внимание новейшим разработкам тюркских стран в ІТ-сфере, что будет способствовать нашему цифровому развитию", - сказал глава государства.

Он напомнил, что недавно в Астане состоялся международный форум Digital Bridge, на площадке которого креативная молодежь, работающая в IT-сфере, представила свои передовые разработки. По итогам мероприятия был подписан меморандум о взаимодействии IT-хабов нескольких стран.