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Президент Казахстан предложил создать Центр цифровизации ОТГ на базе Astana Hub
Касым-Жомарт Токаев предложил президентам стран-участниц саммита Организации тюркских государств создать общий Центр цифровизации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ "№1".
"Приглашаю вас к активному сотрудничеству в ІТ-сфере. В нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане. Поэтому следует уделить самое пристальное внимание новейшим разработкам тюркских стран в ІТ-сфере, что будет способствовать нашему цифровому развитию", - сказал глава государства.
Он напомнил, что недавно в Астане состоялся международный форум Digital Bridge, на площадке которого креативная молодежь, работающая в IT-сфере, представила свои передовые разработки. По итогам мероприятия был подписан меморандум о взаимодействии IT-хабов нескольких стран.
"В этой связи предлагаю создать Центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub. Эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей. Для эффективной реализации этой инициативы предлагаю учредить Венчурный фонд тюркских стран, который будет привлекать инвестиции в важные стартап-проекты", - сообщил Токаев.
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