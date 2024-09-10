Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область
Сегодня, 11:10
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Сегодня, 11:10Сегодня, 11:10
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Глава государства посетит ряд промышленных и аграрных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов, передаёт BaigeNews.
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