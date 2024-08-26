Токаев и Путин обсудили перспективы казахско-российского сотрудничества

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, передаёт BaigeNews.

Собеседники отметили необходимость полной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и энергетическойсферах, условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану.

Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за приглашение участвовать в саммите БРИКС в Казани.