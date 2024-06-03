Токаев принял председателя Государственной думы России Вячеслава Володина
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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, находящимся в Казахстане для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, передаёт BaigeNews.
В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахско-российского стратегического партнерства и союзничества.
Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перспективы евразийской интеграции.
Президент особо отметил важную роль законодательных органов в укреплении всестороннего сотрудничества между странами.
Касым-Жомарт Токаев призвал к дальнейшему развитию межпарламентских связей в рамках многостороннего сотрудничества и расширения всего комплекса двустороннего партнерства в интересах и на благо братских народов Казахстана и России.
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