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Президент Израиля поздравил Токаева с наступающим праздником Наурыз

В течение года президент Израиля посетит Казахстан с визитом.

Сегодня, 15:07
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Президент Израиля поздравил Токаева с наступающим праздником Наурыз Сегодня, 15:07
Сегодня, 15:07
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Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе израильской стороны, Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающим праздником Наурыз.

✔️Главы государств обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Израилем, подтвердив готовность и далее поддерживать высокий уровень двусторонних взаимовыгодных связей.✔️

Достигнута договоренность о том, что в течение года Президент Израиля посетит Казахстан с визитом.

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