Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе израильской стороны, Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающим праздником Наурыз.

Главы государств обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Израилем, подтвердив готовность и далее поддерживать высокий уровень двусторонних взаимовыгодных связей.

Достигнута договоренность о том, что в течение года Президент Израиля посетит Казахстан с визитом.