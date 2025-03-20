Президент Израиля поздравил Токаева с наступающим праздником Наурыз
В течение года президент Израиля посетит Казахстан с визитом.
Сегодня, 15:07
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Сегодня, 15:07Сегодня, 15:07
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Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе разговора, состоявшегося по инициативе израильской стороны, Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающим праздником Наурыз.
Главы государств обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Израилем, подтвердив готовность и далее поддерживать высокий уровень двусторонних взаимовыгодных связей.
Достигнута договоренность о том, что в течение года Президент Израиля посетит Казахстан с визитом.
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