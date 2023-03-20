Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом

Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Израиля Израиль Ицхаком Герцогом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе израильской стороны.

"Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с наступающим праздником Наурыз и священным месяцем Рамазан. В свою очередь Глава нашего государства выразил благодарность президенту Израиля за поздравления и в канун праздника Песах пожелал израильскому народу благополучия и процветания", - сообщили в Акорде.

Президенты обсудили перспективы укрепления казахско-израильского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Подчеркнута положительная динамика роста двустороннего товарооборота, а также важность расширения культурно-гуманитарных связей между странами.