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Акорда Сегодня, 16:09
189
Сегодня, 16:09
189
Фото: Акорда

Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Израиля Израиль Ицхаком Герцогом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе израильской стороны. 

"Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с наступающим праздником Наурыз и священным месяцем Рамазан. В свою очередь Глава нашего государства выразил благодарность президенту Израиля за поздравления и в канун праздника Песах пожелал израильскому народу благополучия и процветания", - сообщили в Акорде. 

Президенты обсудили перспективы укрепления казахско-израильского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Подчеркнута положительная динамика роста двустороннего товарооборота, а также важность расширения культурно-гуманитарных связей между странами.

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Сегодня, 16:09
189
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