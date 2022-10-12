Президент Ирана прибыл в Астану

Фото: president.ir

Президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл в Астану для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В столичном аэропорту его встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал правительства РК.

Саммит СВМДА пройдёт в Астане 12-13 октября. Ожидается, что он станет одним из наиболее масштабных политических событий в регионе в постпандемийный период. В мероприятии примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР. Президент Беларуси Александр Лукашенко (страна является государством-наблюдателем СВМДА) также примет участие в саммите.