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Президент и Наследный принц Абу-Даби посетили "Этноаул"

Сегодня, 18:34
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:34
Сегодня, 18:34
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян осмотрели выставку "Этноаул", посвящённую многовековому культурному наследию казахского народа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Гости ознакомились с различными тематическими зонами, где были представлены традиционная одежда, ремесла, обряды, музыкальные инструменты и народные игры.

Особое внимание уделено охотничьему искусству и живописи, которые отражают глубокие исторические корни и духовные ценности казахского народа.

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