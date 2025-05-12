Президент и Наследный принц Абу-Даби посетили "Этноаул"
Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34Сегодня, 18:34
53Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян осмотрели выставку "Этноаул", посвящённую многовековому культурному наследию казахского народа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Гости ознакомились с различными тематическими зонами, где были представлены традиционная одежда, ремесла, обряды, музыкальные инструменты и народные игры.
Особое внимание уделено охотничьему искусству и живописи, которые отражают глубокие исторические корни и духовные ценности казахского народа.
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