Президент Гвинеи-Бисау прибудет в Казахстан
Об этом проинформировали в Акорде.
Сегодня, 15:05
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Сегодня, 15:05Сегодня, 15:05
126Фото: yahoo.com
Казахстан по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 18 декабря с официальным визитом посетит Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передаёт BaigeNews.kz.
"В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и Гвинеи-Бисау в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Токаев пригласил президента Гвинеи-Бисау в Казахстан.
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