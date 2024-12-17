Казахстан по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 18 декабря с официальным визитом посетит Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и Гвинеи-Бисау в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.