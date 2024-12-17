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Президент Гвинеи-Бисау прибудет в Казахстан

Об этом проинформировали в Акорде.

Сегодня, 15:05
АВТОР
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yahoo.com Сегодня, 15:05
Сегодня, 15:05
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Фото: yahoo.com

Казахстан по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 18 декабря с официальным визитом посетит Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и Гвинеи-Бисау в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Токаев пригласил президента Гвинеи-Бисау в Казахстан.

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