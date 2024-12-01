Президент Грузии Саломе Зурабишвили не уйдет в отставку до новых выборов

В субботу вечером Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с телеобращением, где сказала, что останется президентом, а парламент, который должен в декабре 2024-го избрать нового главу государства, "не легитимен", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

"Легитимного парламента нет, а, соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, никакой инаугурации не может быть. И мой мандат продолжается, пока не будет сформирован легитимно избранный парламент", — заявила Зурабишвили.

Она сказала, что так же как представители оппозиционных партий, не признает результатов состоявшихся в октябре парламентских выборов, обвиняя правительство в массовых фальсификациях.

Власти считают, что голосование проходило с соблюдением всех демократических процедур.

Грузия — парламентская республика, в которой президент имеет номинальные полномочия.

Но несмотря на это, Зурабишвили сейчас становится ключевой фигурой сопротивления политике правящей партии "Грузинская мечта", которая ранее заморозила переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.