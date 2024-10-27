Президент Грузии не признала результаты выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время экстренного брифинга во дворце Орбелиани заявила, что не признает легитимными прошедшие накануне парламентские выборы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Paper Kartuli.

"Это было тотальное мошенничество, тотальное отбирание ваших голосов… с использованием всех методов, которые мы видели в разных странах, которые можно использовать для фальсификации выборов", — сказала Зурабишвили.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Это были первые выборы в стране с использованием электронных урн. По данным подсчета голосов с 99,64% участков, у "Грузинской мечты" 54,08%, она побеждает и имеет право единолично формировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии — у Коалиции за перемены 10,92%, у партии "Единство — Национальное движение" 10,12%, у "Сильной Грузии" 8,78%, у партии "Гахария за Грузию" 7,76%. Все они отказываются признавать итоги выборов.