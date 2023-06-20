Президент Германии высказался за облегчение визовых требований для казахстанцев

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане выразил мнение об облегчении визовых требований для казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

"Это очень важный аспект. Мы заинтересованы в как можно более облегчённых возможностях посещения гражданами Казахстана Германии, а также гражданами Германии Казахстана. Вопросы виз рассматриваются на уровне ЕС, европейскими ведомствами. Поэтому мы поддерживаем усилия ЕС по этому вопросу", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ранее президент ФРГ отметил, что Казахстан для Германии является ключевым партнёром в Центральной Азии.

Также стало известно, какие документы подписаны во время визита президента ФРГ в Астану.