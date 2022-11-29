Президент Франции встретил Токаева в Елисейском дворце

Глава государства прибыл в Елисейский дворец, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Там его встретил президент Франции Эмманюэль Макрон.

После церемонии начались двусторонние переговоры глав государств.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев сегодня утром прибыл в Париж. В ходе официального визита будут обсуждены перспективы развития стратегического партнёрства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах между странами. Кроме того, президент Казахстана проведёт ряд встреч с представителями французских деловых кругов.