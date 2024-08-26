Президент Франции прокомментировал арест Павла Дурова

Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал заявление по поводу задержания основателя Telegram Павла Дурова, передаёт BaigeNews.kz.

Он заявил, что задержание не политическим решением. Оно произошло в рамках "продолжающегося судебного расследования".

"Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция больше всего на свете привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Она останется такой. В правовом государстве, как в социальных сетях, так и в реальной жизни, свобода осуществляются в рамках установленных законов для защиты граждан и уважения их основных прав. Правосудие, обладающее полной независимостью, обязано обеспечивать соблюдение закона. Арест главы Telegram на территории Франции произошёл в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остаётся за судьями", - написал Макрон.