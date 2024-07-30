Президент Франции поздравил казахстанцев с победой Елдоса Сметова

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил народ Казахстана и лично президента спортивного клуба дзюдо JENYS Алмаза Альсенова с первой в истории Казахстана золотой медалью Елдоса Сметова на Олимпиаде-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.

Напомним, казахстанский дзюдоист, капитан профессионального клуба дзюдо JENYS Елдос Сметов стал Олимпийским чемпионом, завоевав золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже. Он одержал победу в схватке с французом Лукой Мхеидзе.

После победы казахстанского дзюдоиста Макрон лично поздравил президента спортивного клуба дзюдо JENYS Алмаза Альсенова.

"Для меня большая честь поздравить вас и народ Казахстана с этой знаковой победой. Я рад, что первая Олимпийская золотая медаль Казахстана по дзюдо завоевана у нас во Франции. Передаю привет всему народу Казахстана и президенту Токаеву", — сказал Макрон.

Отметим, Елдос Сметов стал первым Олимпийским Чемпионом по дзюдо в истории Казахстана и Центральной Азии, а также обладателем полного комплекта олимпийских наград. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он взял "серебро", в 2020 году в Токио - "бронзу", Олимпиада в Париже увековечила поистине легендарный путь Сметова "золотом".