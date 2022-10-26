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Президент Европейского Совета прибыл в Казахстан Сегодня, 19:42
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Президент Европейского Совета прибыл в Казахстан

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В столичном аэропорту высокого гостя встретил глава правительства РК Алихан Смаилов.

В рамках визита запланирована встреча президента Европейского Совета с главами государств Центральной Азии, а также ряд двусторонних переговоров.

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#политика #визит
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:42
126
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