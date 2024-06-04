Президент поставил ряд задач постпреду Казахстана при ООН

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного Постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Кайратом Умаровым ряд конкретных задач, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.

Президент отметил важность продолжения последовательной работы с этой универсальной организацией.