Президент поставил ряд задач постпреду Казахстана при ООН
Сегодня, 18:37
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Сегодня, 18:37Сегодня, 18:37
105Фото: baigenews.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного Постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Кайратом Умаровым ряд конкретных задач, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
Президент отметил важность продолжения последовательной работы с этой универсальной организацией.