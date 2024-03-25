Президент дал ряд поручений акиму Астаны

Глава государства принял акима Астаны Жениса Касымбека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Женис Касымбек представил президенту информацию о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

По словам акима столицы, по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. Объем инвестиций за 2023 год составил 1,6 трлн тенге.

Реализуемые проекты в обрабатывающей промышленности, образовании, медицине, логистике, транспорте и других сферах позволили создать 1,8 тыс. рабочих мест.

В рамках проекта JOLTAP в 2023 году было трудоустроено почти 6 тыс. граждан. В текущем году планируется охватить мерами занятости и трудоустройства в два раза больше – 12 тыс. человек. Всего в 2024 году планируется создать почти 58 тыс. рабочих мест.

Благодаря запуску осенью 2023 года газовой тепловой станции (ГТС) "Юго-Восток", первой очереди ГТС "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3 город впервые за долгое время проходит отопительный сезон с профицитом тепла. Мощность новых объектов жизнеобеспечения составляет 1140 Гкал/час.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь ГТС "Тельман", вторую очередь ГТС "Туран" и угольную часть ТЭЦ-3. Это позволит обеспечить еще более 600 Гкал/час тепловой мощности.

Женис Касымбек также рассказал о строительстве социальных объектов, завершении долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города.

Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.