Президент дал ряд поручений акиму Астаны
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Глава государства принял акима Астаны Жениса Касымбека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Женис Касымбек представил президенту информацию о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.
По словам акима столицы, по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. Объем инвестиций за 2023 год составил 1,6 трлн тенге.
Реализуемые проекты в обрабатывающей промышленности, образовании, медицине, логистике, транспорте и других сферах позволили создать 1,8 тыс. рабочих мест.
В рамках проекта JOLTAP в 2023 году было трудоустроено почти 6 тыс. граждан. В текущем году планируется охватить мерами занятости и трудоустройства в два раза больше – 12 тыс. человек. Всего в 2024 году планируется создать почти 58 тыс. рабочих мест.
Благодаря запуску осенью 2023 года газовой тепловой станции (ГТС) "Юго-Восток", первой очереди ГТС "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3 город впервые за долгое время проходит отопительный сезон с профицитом тепла. Мощность новых объектов жизнеобеспечения составляет 1140 Гкал/час.
В этом году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь ГТС "Тельман", вторую очередь ГТС "Туран" и угольную часть ТЭЦ-3. Это позволит обеспечить еще более 600 Гкал/час тепловой мощности.
Женис Касымбек также рассказал о строительстве социальных объектов, завершении долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города.
Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.
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