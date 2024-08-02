Президент дал поручения вице-премьеру Роману Скляру

Глава государства также ознакомлен с ходом реализации проектов, связанных со строительством нефте- и газопроводов, газоперерабатывающих заводов и нефтехимических производств. За отчётный период добыто 44,7 млн тонн нефти и газового конденсата, а также 30 млрд кубометров газа. До конца года будут газифицированы 128 населенных пунктов, уровень газификации достигнет 61,8%.

Отдельно доложено о новых инфраструктурных проектах в транспортной и энергетической отраслях.

Президенту рассказали о мерах по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту 309 км сетей теплоснабжения на общую сумму порядка 154 млрд тенге. В этом году запланирован капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин на общую сумму 327 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о деятельности Совета по привлечению инвестиций, в частности, о реализации крупных инвестиционных проектов с иностранными партнёрами, а также по которым достигнуты договоренности в рамках зарубежных визитов главы государства. С момента переформатирования деятельности Совета решены проблемные вопросы по 77 инвестиционным проектам на сумму около 40 млрд долларов. Особое внимание уделяется проектам с высокой добавленной стоимостью в машиностроении, пищевой и химической промышленности, горно-металлургическом комплексе, энергетике и недропользовании.

Президент, подчеркнув важность принимаемых мер, поручил продолжить соответствующую работу в данных направлениях.