Президент дал поручения по повышению эффективности работы "Казатомпром"
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" Меиржана Юсупова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Меиржан Юсупов отчитался о результатах деятельности "Казатомпрома" за 2023 год, а также о целях и планах компании в краткосрочной и среднесрочной перспективах.
"По итогам прошлого года показатели по производству и продажам урановой продукции составили более 21 и 18 тысяч тонн соответственно. Доля перевозок урановой продукции по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в 2023 году существенно увеличилась. 64% от всех отгрузок урана из Казахстана в западные страны были перевезены по данному транзитному коридору", - говорится в сообщении.
Глава нацкомпании проинформировал о реализуемых инвестиционных проектах группы компаний "Казатомпром", а также о социально значимых проектах, направленных на развитие и поддержку регионов присутствия;
Он также доложил о работе по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы.
Глава государства дал ряд конкретных поручений по повышению эффективности работы "Казатомпрома".
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