Президент дал поручения по Экибастузу и другим городам с проблемами в отоплении

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Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Премьер-министра о ходе ремонтных работ в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

В Акорде сообщили, что принятые меры позволили вывести город из критического состояния. На месте находится первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, которому поручено осуществлять оперативное руководство работами по восстановлению теплообеспечения жилых домов. Отмечается, что работы близятся к завершению.

"Глава государства возложил на Правительство задачу провести тщательный анализ просчётов, допущенных при подготовке городов страны к зимнему отопительному сезону. Правительству поручено принять конкретные решения с целью кардинального изменения сложившейся плачевной ситуации как в Экибастузе, так и в других населённых пунктах", - говорится в сообщении.

Кроме того, предстоит решить вопросы, касающиеся приватизированных энергетических активов и ответственности их собственников.

Президент подчеркнул, что вся работа Правительства и правоохранительных органов находится под его личным контролем.