Президент дал поручения Олжасу Бектенову

Глава государства принял премьер-министра Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Премьер-министр отчитался о показателях социально-экономического развития по итогам третьего квартала. В рамках реализации поручений президента усилены меры по диверсификации экономики. Рост ВВП за отчётный период в результате развития несырьевого сектора составил 4%. Наибольший подъём демонстрируют сельское хозяйство (11,4%), строительство (10,1%), транспорт (8%), связь (6,4%), торговля (6,3%) и обрабатывающая промышленность (4,8%).

Увеличение объёмов производства в обрабатывающей промышленности зафиксировано в 14 регионах.

Внешний товарооборот за январь-август составил 91,7 млрд долларов, при этом доля экспорта выросла на 3,3%. Положительный торговый баланс увеличился на 34,8% и достиг 15,4 млрд долларов.

В государственный бюджет поступило 14,9 трлн тенге. В структуре расходов приоритетом остаются социальные обязательства.

Бектенов представил информацию об исполнении поручений по возврату незаконно приобретённых активов. С начала года Комиссией одобрены соглашения по возврату активов на сумму около 450 млрд тенге. На сегодня в доход государства обращены активы на 265 млрд тенге, в том числе 177 млрд тенге – в денежном выражении. Все возвращённые средства направляются на социально значимые цели.

Субъектами Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" начата реализация ряда проектов, среди которых финансирование программ реабилитации и социализации нуждающихся лиц, строительство культурно-образовательного центра и спортивного манежа.

Премьер доложил об итогах заседания совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде.

Президент отметил необходимость активизации работы правительства с целью обеспечения устойчивого роста экономики Казахстана за счет диверсификации, поддержки малого и среднего бизнеса, развития инноваций в агропромышленном комплексе и реализации крупных индустриальных и инфраструктурных проектов.