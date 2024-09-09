Президент дал поручения Олжасу Бектенову
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава правительства отчитался о социально-экономической ситуации в стране, ходе уборочной кампании и темпах восстановления жилья в регионах, пострадавших в результате паводков.
В этом году основными драйверами экономического развития стали обрабатывающая промышленность и строительная отрасль. В сельском хозяйстве также наблюдается значительный рост. По основным зерновым культурам по стране убрано порядка 4,5 млн га, или 27%. При средней урожайности 15 центнеров с гектара намолочено около 6,6 млн тонн зерна, что выше показателей прошлого года на 40%. Отгрузка удешевленного дизельного топлива ведется согласно графику.
Премьер-министр проинформировал об обеспечении жильем пострадавших от паводков жителей. 7 463 семьям предоставлено новое жилье. На завершающей стадии строительства находятся 479 домов. Кроме того, компенсация на ремонт была выплачена 9 171 семьям.
По итогам встречи Глава государства, подчеркнув важность проводимой работы, дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.
Самое читаемое
- Непосильная ноша: как выглядит заброшенный аквапарк Семея и почему его не хотят купить
- Первую золотую медаль на играх кочевников завоевала Франция
- Жителей Алматы и ещё двух городов предупредил "Казгидромет"
- Казахские апашки попали в Книгу рекордов Гиннесса на Всемирных играх кочевников
- Игры кочевников: уникальный голос Димаша зазвучал на открытии