Лента новостей
- Президент Европейского Совета прибыл в Казахстан 19:42 86
- Казахстан полностью обеспечен основными видами сельхозпродукции - Карашукеев 19:30 97
- Происходит в каждой третьей семье - как жертвам бытового насилия помогают в Алматы 19:15 45
- Президент дал поручения Маулену Ашимбаеву 18:36 172
- Токаев поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании 18:17 149
- Метели прогнозируют синоптики в Казахстане 27 октября 17:51 278
- Башимов: Амнистия для участников январских событий - высочайший акт гуманизма 17:13 232
- Мэр Нью-Йорка поздравил казахстанцев с Днём Республики 16:55 286
- Трое детей ушли на пикник и потерялись в Алматинской области 16:23 385
- Депутаты предложили ужесточить выдачу водительских прав самоучкам 16:11 274
- Осенняя Kaspi Жұма - 4, 5 и 6 ноября 15:44 286
- Двухлетний ребёнок утонул в луже после ливня в Туркестанской области 15:37 612
- Алматинцы могут узнать адреса своих избирательных участков через Call-центр, Telegram-бот и сайт 15:32 195
- В Казахстан приедет Президент Европейского Совета 15:16 301
- Проливной дождь затопил Шымкент 15:06 512
- Банк ЦентрКредит возглавил Руслан Владимиров 14:52 419
- Как приток россиян сказался на работе обменников 14:42 490
- Мажилис одобрил законопроект о выходе женщин на пенсию в 61 год 14:32 440
- Нацбанк повысил базовую ставку до 16 процентов 14:25 264
- Минсельхоз вернул в госсобственность пять миллионов гектаров простаивающих земель 13:56 300
- Токаев назвал главные направления своей предвыборной платформы 13:29 709
- Депутаты заявили о недоступности соцуслуг ВИЧ-инфицированным в Казахстане 12:55 315
- В адрес президента Казахстана продолжают поступать поздравительные телеграммы 12:39 320
- Против уничтожения обсерватории ради очередных коттеджей в Алматы высказалась депутат 12:29 1209
- В столице ввели постоплату за платные парковки 12:18 371
- Tiktok откроет своё представительство в Казахстане этой осенью 12:13 297
- "Гособвинение не смогло доказать преступление". Биртанов выступил с последним словом в суде 11:42 3828
- "Были и больше суммы" - глава Минфина о займе в 345 миллионов евро в МБРР 11:42 399
- В Казахстане оцифруют услуги в сфере земельных отношений 11:23 342
- Иностранца осудили на семь лет за контрабанду и перевозку наркотиков 11:12 354
- Плохое качество интернета в Казахстане прокомментировал вице-министр МЦРИАП 10:42 1063
- 28 килограммов ювелирных украшений пытались ввезти из Турции в Казахстан 10:29 349
- Сколько иностранцев после 21 сентября получили ИИН, рассказали в правительстве 10:18 388
- 30-летие вступления в ООН: в Казахстане выпустили юбилейную марку 09:49 363
- "Вакцину от коррупции" презентуют в Казахстане в начале 2023 года 09:38 351
- Депутат Мажилиса Айбек Паяев досрочно сложил полномочия 09:32 454
- Резкий спад заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Казахстане 09:08 425
- Канье Уэст перестал быть миллиардером после постов в соцсетях 08:58 1018
- Илон Маск закроет сделку по покупке Twitter до конца недели 08:35 365
- Головкин "разорил" бывшего чемпиона мира 08:20 1300
- Гранты для солдатов: Минобороны подписало соглашение с казахстанскими вузами 07:42 430
- 80-летний житель Темиртау готовится к ЧМ по пауэрлифтингу 06:36 711
- Урановые рудники на севере Казахстана никем не охраняются уже 20 лет 05:24 1275
- В США появился магазин с копиями кроссовок известных брендов для лошадей 04:08 408
- Украина потребует исключить Россию из ФИФА и УЕФА 03:15 495
- В Актау теперь можно за мусор получить деньги 02:21 502
- Водитель сгорел заживо в машине на трассе в Сатпаеве 01:02 1629
- В Актюбинской области гимн Казахстана одновременно исполнили более 15 тысяч человек 00:07 454
- "Барыс" проиграл третий матч подряд в чемпионате КХЛ 25.10.2022 430
- Жители Риддера, оставшиеся без тепла, постепенно согреваются 25.10.2022 419
- Казахстанцев с Днём Республики поздравили из космоса 25.10.2022 431
- Флаг Казахстана украсил самую высокую башню в мире 25.10.2022 1226
- Праздничный салют прогремел в столице в честь Дня Республики 25.10.2022 541
- Головкину предложили другого соперника вместо обязательных претендентов 25.10.2022 760
- Дождь, снег и туман: какая погода ожидается в Казахстане в среду 25.10.2022 1710
- Astana Media Week-2022 стартует в столице 25.10.2022 521
- Аким Семея водил хороводы с земляками в День Республики 25.10.2022 4103
- Завораживающие кадры солнечного затмения запечатлели казахстанцы 25.10.2022 2699
- Центр иппотерапии для особенных детей открыли в Астане 25.10.2022 507
- Казахстанская делегация участвует в форуме "Центральная Азия – Республика Корея" 25.10.2022 594
- Квартиры по программе "Нұрлы жер" получили очередники в столице 25.10.2022 535
- Казахстанская фехтовальщица стала второй на турнире в Турции 25.10.2022 655
- Ключи от новых домов получили многодетные семьи ВКО 25.10.2022 552
- Поздравительные телеграммы из разных стран поступают Токаеву 25.10.2022 465
- Назван победитель третьего тура чемпионата Казахстана по настольному теннису 25.10.2022 555
- В работе WhatsApp произошёл глобальный сбой 25.10.2022 1120
- Госсекретарь США поздравил казахстанцев с Днём Республики 25.10.2022 662
- Как проходит главный день скачек, посвящённых Дню Республики в Астане 25.10.2022 635
- Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага 25.10.2022 547
- Предвестник независимости: почему было важно сохранить День Республики 25.10.2022 529
- Король Великобритании продаёт скакунов своей матери 25.10.2022 1434
- Лучший теннисист Казахстана одолел четвёртую ракетку России в Швейцарии 25.10.2022 836
- От первых тенге до международных наград. Какие реликвии Дня Республики можно найти в Национальном музее Казахстана 25.10.2022 507
- Вдвое уменьшилась суточная заболеваемость СOVID-19 в Казахстане 25.10.2022 567
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём Республики 25.10.2022 555
- Опубликованы звуки магнитного поля Земли 25.10.2022 759
- "Становись в конец очереди": Алимханулы осадили после требования боя с "Канело" 25.10.2022 18083
- Подозреваемых в ограблении россиянина задержали в Семее 25.10.2022 1854
- Мокрый снег, гололёд ожидаются в ряде регионов Казахстана 25.10.2022 2235
- Огни в цвет казахстанского флага зажгли на знаменитом мосту Стамбула 25.10.2022 921
Президент дал поручения Маулену Ашимбаеву
Глава государства принял председателя сената парламента Маулена Ашимбаева. Президент проинформирован о работе сената по законодательному обеспечению реформ в стране. В частности, речь шла о проектах конституционных законов, регламентирующих деятельность Уполномоченного по правам человека, Конституционного суда, прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президенту также представлена информация о том, что на рассмотрении сенаторов находятся законопроект об амнистии некоторых участников январских событий и проект республиканского бюджета на трехлетний период.
Как отметил Маулен Ашимбаев, одним из ключевых приоритетов работы палаты является обеспечение реализации поручений Главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие регионов.
Президентом страны даны поручения по дальнейшему продвижению идей и итогового документа Съезда лидеров мировых и традиционных религий и разработке Концепции развития форума на 2023-2033 годы.
-
Hype news
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 12751
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 1002
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 1072
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 2107
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 2214
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 3482
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 10694
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 4714
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87568
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 3730
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 3204
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 11968
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5392
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2092
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2469
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32153
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3227
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4292
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 11102
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 10120
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 7074
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 299653
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 7517
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 6897
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 24114
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7376
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 7191
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14260
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 9774
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 9428
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11233
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 27693
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 9268
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 12939
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 20555
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 10889
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 11512
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8366
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 28224
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 8445
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 347675
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 36902
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 9251
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 9926
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 15793
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 9112
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 48884
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 14022
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 11848
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 11055
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 10258
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 10645
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 12221
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 9805
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 10739
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 10163
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 27184
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 9941
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10223
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 9812
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 31446
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 189199
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 16739
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 20969
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 11757
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 12141
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 20842
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7322
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13199
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7226
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 10008
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 32054
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 14492
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 7879
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 11839
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 7986
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 25171
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 10053
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 10847
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 9287
-
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 750
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 963
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 705
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 18289
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 981
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 854
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 902
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 5937
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1524
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 12665
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10925
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10926
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11426
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10578
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14824
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11538
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13026
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13995
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13685
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11284
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11662
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 28100
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12624
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14991
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11711
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12988
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13648
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14926
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13070
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15038
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14568
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15730
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15674
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32249
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16137
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17076
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16763
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17670
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17577
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26478
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17021
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24310
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35053
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18832
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24479
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23394
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25362
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21425
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22854
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21081
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20892
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20810
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36498
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22897
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21029
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25933
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25096
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25449
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24723
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24830
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26973
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27457
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26141
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25737
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26421
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27747
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25228
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28647
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26192
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26811
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27764
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29571
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28433
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27579
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31590
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 27197
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 30135
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27791
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58549
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 29323