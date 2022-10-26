Президент дал поручения Маулену Ашимбаеву

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Глава государства принял председателя сената парламента Маулена Ашимбаева. Президент проинформирован о работе сената по законодательному обеспечению реформ в стране. В частности, речь шла о проектах конституционных законов, регламентирующих деятельность Уполномоченного по правам человека, Конституционного суда, прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту также представлена информация о том, что на рассмотрении сенаторов находятся законопроект об амнистии некоторых участников январских событий и проект республиканского бюджета на трехлетний период.

Как отметил Маулен Ашимбаев, одним из ключевых приоритетов работы палаты является обеспечение реализации поручений Главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие регионов.

Президентом страны даны поручения по дальнейшему продвижению идей и итогового документа Съезда лидеров мировых и традиционных религий и разработке Концепции развития форума на 2023-2033 годы.