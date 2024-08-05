Президент дал поручения акиму Акмолинской области

По словам Марата Ахметжанова, положительная динамика роста наблюдается в промышленном производстве, валовой продукции сельского хозяйства, транспортных услугах и связи.

Он рассказал о принимаемых мерах по обеспечению экономического роста. В агропромышленной отрасли ожидается высокий урожай зерновых в объеме свыше 5 млн тонн. При поддержке государственных финансовых институтов ведётся строительство 7 крупных молочно-товарных ферм. В обрабатывающей промышленности в этом году запланирован запуск 9 проектов.

В экономику области инвестировано свыше 179 млрд тенге, инвестиционный портфель включает 187 проектов с созданием 1,7 тыс. рабочих мест. В целях дальнейшей диверсификации экономики региона в Аршалынском районе создана индустриальная зона республиканского значения Aqmola. Для привлечения и сопровождения потенциальных инвесторов по принципу "одного окна" в столице открыт Центр развития инвестиций Аqmola invest.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о работе по ликвидации последствий паводков и реализации мер поддержки пострадавших граждан. На сегодня отремонтировано 711 домов, ведётся строительство 331 дома, приобретено 221 жильё. Единовременную помощь получили 1 782 семьи, 814 семьям компенсирован имущественный ущерб. Проводится очистка русел рек Жабай и Кылшакты, возводятся обводные каналы и осуществляются берегоукрепительные работы.

Главе государства также представлена информация о подготовке к отопительному сезону, развитии инженерной инфраструктуры и благоустройстве областного центра. В целях реновации и модернизации жилищного фонда Кокшетау запланированы снос 150 ветхого жилья и строительство 32 многоквартирных домов. В этом году жилищные условия улучшат более двух тысяч семей. В Кокшетау, Степногорске и Атбасаре ведётся ремонт 26,4 км тепловых сетей, что позволит снизить износ в среднем на 4,2%. В рамках национального проекта "Комфортная школа" завершится строительство 9 школ, 4 из которых будут сданы в эксплуатацию до начала нового учебного года. По национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения" возводятся 38 объектов первичной медико-санитарной помощи с охватом 43 тыс. жителей.

Президент поручил продолжить работу по реализации стратегических планов развития Акмолинской области. Отметив ключевую роль региона в обеспечении продовольственной безопасности страны, Касым-Жомарт Токаев указал на важность модернизации агропромышленного комплекса, в том числе своевременного и качественного проведения уборочной кампании.