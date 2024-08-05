  • 5 Августа, 19:46
  • BAIGENEWS
Медведь загрыз рыбака в российском регионе
Маск сообщил о втором успешном вживлении импланта Neuralink
Более 60 тонн рыбной продукции незаконно экспортировали из Казахстана
Наркоторговцы осуждены на 10 лет строгого режима в Актобе
В Казахстане увеличат количество призывников в 2024 году
Американка ослепла после принятия душа в линзах
В ходе протестов в Бангладеш за день погибло более 90 человек
Гроза, усиление ветра и туман: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану
Нурбек Оралбай и Нора Джеруто в финале: итоги девятого дня Олимпиады-2024
С помощью вертолёта спасатели спустили россиянку с гор в Алматинской области
Боксёр Нурбек Оралбай поборется за "золото" Олимпиады-2024
Как казахстанцам получить дополнительные образовательные гранты
Олимпиада-2024: Нора Джеруто пробилась в финал по лёгкой атлетике
Жителя Шымкента подозревают в жестоком избиении жены и трёхмесячного ребёнка
Сколько получат казахстанские спортсмены за четыре медали Олимпиады-2024
Семья с тремя детьми утонула в Актюбинской области

Президент дал поручения акиму Акмолинской области

Сегодня, 18:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Qazcontent Сегодня, 18:40
Сегодня, 18:40
127
Фото: Qazcontent

Глава государства принял акима Акмолинской области Марата Ахметжанова. Президент заслушал отчет об итогах социально-экономического развития региона за первое полугодие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По словам Марата Ахметжанова, положительная динамика роста наблюдается в промышленном производстве, валовой продукции сельского хозяйства, транспортных услугах и связи.

Он рассказал о принимаемых мерах по обеспечению экономического роста. В агропромышленной отрасли ожидается высокий урожай зерновых в объеме свыше 5 млн тонн. При поддержке государственных финансовых институтов ведётся строительство 7 крупных молочно-товарных ферм. В обрабатывающей промышленности в этом году запланирован запуск 9 проектов.

В экономику области инвестировано свыше 179 млрд тенге, инвестиционный портфель включает 187 проектов с созданием 1,7 тыс. рабочих мест. В целях дальнейшей диверсификации экономики региона в Аршалынском районе создана индустриальная зона республиканского значения Aqmola. Для привлечения и сопровождения потенциальных инвесторов по принципу "одного окна" в столице открыт Центр развития инвестиций Аqmola invest.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о работе по ликвидации последствий паводков и реализации мер поддержки пострадавших граждан. На сегодня отремонтировано 711 домов, ведётся строительство 331 дома, приобретено 221 жильё. Единовременную помощь получили 1 782 семьи, 814 семьям компенсирован имущественный ущерб. Проводится очистка русел рек Жабай и Кылшакты, возводятся обводные каналы и осуществляются берегоукрепительные работы.

Главе государства также представлена информация о подготовке к отопительному сезону, развитии инженерной инфраструктуры и благоустройстве областного центра. В целях реновации и модернизации жилищного фонда Кокшетау запланированы снос 150 ветхого жилья и строительство 32 многоквартирных домов. В этом году жилищные условия улучшат более двух тысяч семей. В Кокшетау, Степногорске и Атбасаре ведётся ремонт 26,4 км тепловых сетей, что позволит снизить износ в среднем на 4,2%. В рамках национального проекта "Комфортная школа" завершится строительство 9 школ, 4 из которых будут сданы в эксплуатацию до начала нового учебного года. По национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения" возводятся 38 объектов первичной медико-санитарной помощи с охватом 43 тыс. жителей.

Президент поручил продолжить работу по реализации стратегических планов развития Акмолинской области. Отметив ключевую роль региона в обеспечении продовольственной безопасности страны, Касым-Жомарт Токаев указал на важность модернизации агропромышленного комплекса, в том числе своевременного и качественного проведения уборочной кампании.

Самое читаемое

Наверх