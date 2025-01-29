На расширенном заседании правительства президент акцентировал внимание на наиболее актуальных проблемах, стоящих перед страной: экономический рост, социальная сфера, слабая работа госаппарата. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz высказал руководитель управления методического сопровождения центра MediaLab Казахстанского института общественного развития Жаксыбек Жиеналиев.

"Выступление президента отличалось содержательностью и конструктивным подходом. При этом он не просто обозначил существующие проблемы, но и предложил конкретные шаги по их решению, что подчеркивает его нацеленность на реальные изменения", - говорит эксперт.

По его мнению, критика со стороны президента в адрес правительства говорит не столько о кризисе управленцев, сколько о необходимости качественных изменений в системе госуправления. Проблема заключается – в устаревших подходах работы, низкой эффективности решений, отсутствии системного подхода, считает Жаксыбек Жиеналиев.

Касым-Жомарт Токаев поручил запустить "Школу акимов". По мнению эксперта, это значимый шаг для повышения профессионализма региональных управленцев.

"Проект направлен на подготовку современных, компетентных и эффективных руководителей, которые смогут качественно управлять развитием своих регионов. Введение прозрачных механизмов назначения позволит снизить коррупционные риски, а применение передовых управленческих методик, основанных на лучших международных практиках, повысит эффективность государственного управления. В конечном итоге это должно способствовать улучшению качества жизни граждан", - сказал Жаксыбек Жиеналиев.

Выступление Токаева на расширенном заседании было масштабным. В отличие от традиционного Послания, где президент формирует основные направления политики на год, выступление в правительстве было больше сосредоточено на анализе текущих проблем и выработке оперативных решений. Такой формат важен для повышения эффективности работы чиновник и усиления доверия общества к власти, считает эксперт.