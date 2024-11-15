Президент: Благоустройство села – наша стратегическая задача

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Форуме работников сельского хозяйства в Астане отметил необходимость уделять особое внимание развитию сёл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"40 процентов нашего населения проживает в сельской местности. Состояние агропромышленного комплекса напрямую влияет на качество жизни всех граждан, прежде всего, сельчан. Еще в своей предвыборной программе я отметил необходимость уделять особое внимание развитию села. После президентских выборов мой первый указ был направлен именно на развитие сельских территорий. По моему поручению правительство приняло соответствующую Концепцию, рассчитанную на пять лет. Разработана и реализуется программа "Ауыл – ел бесігі". Уже получены конкретные результаты. В этом году выделены средства на прокладку водопроводов в 200 селах. До конца года будут обеспечены чистой водой более 95% сельского населения", - сказал Глава государства.

Запущен проект по модернизации системы сельского здравоохранения. На сегодня построено более 140 объектов. В рамках национального проекта "Комфортная школа" в этом году введено в эксплуатацию 13 сельских школ. За последние пять лет отремонтировано 38 тысяч километров дорог местного значения.

"Важная задача – повышение доходов сельского населения. По программе "Ауыл аманаты" предоставляются микрокредиты по ставке вознаграждения 2,5% годовых. В результате в сельской местности создано около 16 тысяч новых рабочих мест. Эта масштабная работа будет продолжена, ведь благоустройство села – наша стратегическая задача. По моему поручению в прошлом году были восстановлены ранее закрытые районы. Этот шаг придал мощный импульс развитию отдаленных населенных пунктов", - отметил президент.