Президент Беларуси прибыл в Казахстан
Александра Лукашенко ждут в Акорде.
Сегодня, 18:39
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Сегодня, 18:39Сегодня, 18:39
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите ОДКБ, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее в аэропорту Астаны встретили президента России Владимира Путина.
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