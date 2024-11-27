  • 27 Ноября, 18:53
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Президент Беларуси прибыл в Казахстан

Александра Лукашенко ждут в Акорде.

Сегодня, 18:39
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Президент Беларуси прибыл в Казахстан Сегодня, 18:39
Сегодня, 18:39
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите ОДКБ, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в аэропорту Астаны встретили президента России Владимира Путина.

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