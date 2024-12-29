Президент Азербайджана выразил благодарность Казахстану
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поблагодарил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева в ходе телефонного разговора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Report.
Об этом Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению.
Он отметил, что солидарность, проявленная казахстанскими собратьями, оставила глубокий след в сердцах граждан Азербайджана.
"Вот что такое настоящая дружба и братство", — сказал президент Алиев.
Ранее Ильхам Алиев раскрыл ряд причин, связанных с крушением самолёта AZAL вблизи Актау. Глава Азербайджана заявил, что самолёт получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление.
Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам, 27 из них были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Врачи сообщили, что состояние шестерых "тяжёлых" пострадавших стабилизировалось, теперь специалисты проводят переговоры о их транспортировке.
В Азербайджане объявлен траур. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана. Также Ильхаму Алиеву позвонил президент РФ Владимир Путин, который принёс извинения азербайджанскому коллеге связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России.
Кроме того, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным.
Для расследования крушения самолёта собрались 17 иностранных экспертов.
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