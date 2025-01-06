Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с членами семей экипажа, погибших и выживших в авиакатастрофе под Актау. Он выступил с требованием наказания виновных в крушении самолета Azerbaijan Airlines, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт президента Азербайджана.

"Я пока не хочу раскрывать все материалы уголовного дела, его предварительное расследование и результаты мне доложены. Но я с уверенностью могу сказать, что вина за гибель азербайджанских граждан в этой катастрофе лежит на представителях Российской Федерации. Мы требуем справедливости, наказания виновных, полной прозрачности и гуманного отношения", - говорится в заявлении Алиева.

Кроме того, он отметил, что сейчас идёт процесс расшифровки чёрных ящиков.

"Передача "черных ящиков" в Бразилию также свидетельствует о нашем требовании объективности. Я уже говорил об этом после траурной церемонии с экипажем. Если бы с первых минут или часов официальные органы Российской Федерации предприняли попытки объективного расследования этой трагедии, то, вероятно, мы бы согласились на вскрытие чёрных ящиков Межгосударственным авиационным комитетом. Мы десятилетиями сотрудничали с этой структурой, и наше сотрудничество было активным. Эта структура в основном занималась расследованием авиационных катастроф на постсоветском пространстве. Однако, увидев попытки скрыть происшествие и списать это на птиц или газовый баллон, естественно, у меня и у азербайджанской общественности возникли серьёзные сомнения в объективности расследования этой структуры", - добавил Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана убежден, что в ближайшее время общественность "узнает предварительные результаты, и все встанет на свои места".

"Также станет известна вся картина произошедшей трагедии. Безусловно, это будет важным моментом в полном расследовании трагедии и наказании виновных", - добавил Алиев.

Ранее президент Азербайджана наградил экипаж разбившегося под Актау самолёта. Кроме того, власти Азербайджана наградили казахстанских спасателей.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. 29 пострадавших выжили.